Лукашенко объявил о намерении выпустить белорусскую вакцину от COVID-19 в 2023 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна выпустит в 2023 году свою вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы мудро поступили, когда договорились, что мы свою вакцину, которую мы уже в пробирке имеем, выпустим в оборот в 2023 году», — цитирует его БЕЛТА.

Вместе с этим Лукашенко отметил, что смертность среди привитых вакциной от коронавируса минимальная.

«Смертность среди вакцинированных почти нулевая», — подчеркнул он.

Ранее президент Белоруссии заявил о своём негативном отношении к штрафам за отсутствие масок и анонсированным рейдам полиции.