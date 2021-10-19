Лукашенко объявил о намерении выпустить белорусскую вакцину от COVID-19 в 2023 году
- Reuters
«Мы мудро поступили, когда договорились, что мы свою вакцину, которую мы уже в пробирке имеем, выпустим в оборот в 2023 году», — цитирует его БЕЛТА.
Вместе с этим Лукашенко отметил, что смертность среди привитых вакциной от коронавируса минимальная.
«Смертность среди вакцинированных почти нулевая», — подчеркнул он.
Ранее президент Белоруссии заявил о своём негативном отношении к штрафам за отсутствие масок и анонсированным рейдам полиции.