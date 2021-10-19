Лукашенко объявил о намерении выпустить белорусскую вакцину от COVID-19 в 2023 году

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна выпустит в 2023 году свою вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
Лукашенко объявил о намерении выпустить белорусскую вакцину от COVID-19 в 2023 году
  • Reuters

«Мы мудро поступили, когда договорились, что мы свою вакцину, которую мы уже в пробирке имеем, выпустим в оборот в 2023 году», — цитирует его БЕЛТА.

Вместе с этим Лукашенко отметил, что смертность среди привитых вакциной от коронавируса минимальная.

«Смертность среди вакцинированных почти нулевая», — подчеркнул он.

Ранее президент Белоруссии заявил о своём негативном отношении к штрафам за отсутствие масок и анонсированным рейдам полиции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить