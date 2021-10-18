«Нафтогаз» готов импортировать дополнительный газ из Евросоюза
- РИА Новости
«Для удовлетворения спроса промышленных потребителей, который иногда сложно прогнозировать, мы имеем мощности для дополнительного импорта из Европы», — заявил Витренко на брифинге, трансляция которого велась в Facebook.
По его словам, у Украины достаточно газа в хранилищах, при этом есть возможность ежесуточно импортировать большие количества газа из Европы.
Он добавил, что Украина может импортировать газ из Польши, Венгрии, Словакии, прорабатывается вариант с Румынией.
Ранее Юрий Витренко заявил, что компания «Нафтогаз Украины» подала заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока — 2».