«Нафтогаз» готов импортировать дополнительный газ из Евросоюза

Компания «Нафтогаз Украины» готова импортировать дополнительные объёмы газа из ЕС для обеспечения промышленности при необходимости, заявил глава компании Юрий Витренко.

«Для удовлетворения спроса промышленных потребителей, который иногда сложно прогнозировать, мы имеем мощности для дополнительного импорта из Европы», — заявил Витренко на брифинге, трансляция которого велась в Facebook.

По его словам, у Украины достаточно газа в хранилищах, при этом есть возможность ежесуточно импортировать большие количества газа из Европы.

Он добавил, что Украина может импортировать газ из Польши, Венгрии, Словакии, прорабатывается вариант с Румынией.

Ранее Юрий Витренко заявил, что компания «Нафтогаз Украины» подала заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока — 2».