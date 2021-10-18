Во Львове из-за коронавируса приостановили работу ночных клубов

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Во Львове запретили работу ночных клубов из-за обострения ситуации с коронавирусом, такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Во Львове из-за коронавируса приостановили работу ночных клубов
  • Pixabay

Об этом сообщил в Telegram мэр Львова Андрей Садовый.

«Ночным клубам запрещено работать. Все учреждения общественного питания могут работать исключительно до 23:00», — заявил он.

Кроме того, комиссия решила продлить часы работы центров вакцинации.

18 октября число выявленных случаев коронавирусной инфекции на Украине за сутки увеличилось на 9524, достигнув 2 644 694.

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко высказался об обязательной вакцинации от коронавируса.

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