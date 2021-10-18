Во Львове из-за коронавируса приостановили работу ночных клубов

Во Львове запретили работу ночных клубов из-за обострения ситуации с коронавирусом, такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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