Во Львове из-за коронавируса приостановили работу ночных клубов
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Об этом сообщил в Telegram мэр Львова Андрей Садовый.
«Ночным клубам запрещено работать. Все учреждения общественного питания могут работать исключительно до 23:00», — заявил он.
Кроме того, комиссия решила продлить часы работы центров вакцинации.
18 октября число выявленных случаев коронавирусной инфекции на Украине за сутки увеличилось на 9524, достигнув 2 644 694.
Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко высказался об обязательной вакцинации от коронавируса.