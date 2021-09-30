Глава Минздрава Украины высказался об обязательной вакцинации от коронавируса
«Сейчас продолжается работа над соответствующим приказом Министерства здравоохранения. Он пошёл на согласование в центральные органы исполнительной власти», — цитирует ТАСС Ляшко.
По его словам, речь идёт не о принудительной вакцинации.
«Или ты вакцинируешься полным курсом и приходишь на работу. Или ты не вакцинируешься и не приходишь на работу», — пояснил он.
Министр добавил, что перечень профессий, для которых вакцинация обязательна, будет чётко определён.
Ранее Виктор Ляшко заявил, что на данный момент о введении в стране локдауна речи не идёт.