Глава Минздрава Украины высказался об обязательной вакцинации от коронавируса

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Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко высказался об обязательной вакцинации от коронавируса.

«Сейчас продолжается работа над соответствующим приказом Министерства здравоохранения. Он пошёл на согласование в центральные органы исполнительной власти», — цитирует ТАСС Ляшко.

По его словам, речь идёт не о принудительной вакцинации.

«Или ты вакцинируешься полным курсом и приходишь на работу. Или ты не вакцинируешься и не приходишь на работу», — пояснил он.

Министр добавил, что перечень профессий, для которых вакцинация обязательна, будет чётко определён.

Ранее Виктор Ляшко заявил, что на данный момент о введении в стране локдауна речи не идёт.

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