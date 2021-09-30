Глава Минздрава Украины высказался об обязательной вакцинации от коронавируса

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко высказался об обязательной вакцинации от коронавируса.

«Сейчас продолжается работа над соответствующим приказом Министерства здравоохранения. Он пошёл на согласование в центральные органы исполнительной власти», — цитирует ТАСС Ляшко.

По его словам, речь идёт не о принудительной вакцинации.

«Или ты вакцинируешься полным курсом и приходишь на работу. Или ты не вакцинируешься и не приходишь на работу», — пояснил он.

Министр добавил, что перечень профессий, для которых вакцинация обязательна, будет чётко определён.

Ранее Виктор Ляшко заявил, что на данный момент о введении в стране локдауна речи не идёт.