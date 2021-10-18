Глава Пентагона посетит Украину и Грузию
Как сообщает РИА Новости, точные даты визитов в отдельные страны американское военное ведомство не сообщает.
На Украине Остин встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном, а в Грузии — с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе.
Также сообщалось, что глава Пентагона во время визита на Украину и в Грузию напомнит, что двери НАТО для них открыты. Он также призовёт Киев и Тбилиси «сделать изменения», необходимые для членства в альянсе.