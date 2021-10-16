В Киеве неизвестные обстреляли пассажирский автобус

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В Днепровском районе Киева группа неизвестных людей обстреляла пассажирский автобус.
В Киеве неизвестные обстреляли пассажирский автобус
  • Reuters

Об этом сообщила Нацполиция Киева. 

«Неизвестные совершили несколько выстрелов в маршрутное транспортное средство. В результате происшествия водитель получил телесные повреждения, врачи оказали ему помощь на месте, от госпитализации пострадавший отказался. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и причастных лиц», — говорится в заявлении.

По данному факту следователи Днепровского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

«Сейчас усилия правоохранителей направлены на установление и задержание нападавших», — подчеркнули в полиции.

Ранее в Киеве обстреляли автомобиль главы Государственной архивной службы.

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