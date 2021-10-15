На Украине ввели санкции против сети супермаркетов MERE

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Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил санкции против российской сети супермаркетов MERE.
На Украине ввели санкции против сети супермаркетов MERE
  • © Сергей Мелконов
  • РИА Новости

«Следующий вопрос, который мы рассматривали, касается санкций относительно компании MERE. Она после сегодняшнего заседания СНБО больше не имеет права работать», — цитирует РИА Новости секретаря СНБО Алексея Данилова.

По его словам, единственным украинским городом, где ведёт свою деятельность компания, является Белая Церковь.

Ранее СНБО Украины ввёл санкции в отношении 237 человек в связи с организацией выборов в Госдуму России в Крыму и на территориях самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

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