В ЛНР отозвали гарантии безопасности Киеву до возвращения своего офицера из плена

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Представительство самопровозглашённой Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) отозвало данные Украине гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения до момента возвращения своего сотрудника.
В ЛНР отозвали гарантии безопасности Киеву до возвращения своего офицера из плена
  • © Олеся Потапова
  • РИА Новости

«В связи с нарушением украинской стороной взятых на себя обязательств, захватом и пленением наблюдателя СЦКК при выполнении своих служебных обязанностей нами были предприняты следующие меры. Было поставлено условие украинской стороне: пока не будет освобождён наблюдатель СЦКК, мы отзываем все гарантии безопасности, ранее данные по выполнению работ на линии боевого соприкосновения», — цитирует Луганский информационный центр руководителя представительства ЛНР в СЦКК Михаила Филипоненко.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко призвал международных наблюдателей заставить Украину вернуть задержанного представителя ЛНР Андрея Косяка.

Отмечается, что Косяк был похищен 13 октября диверсионно-разведывательной группой ВСУ в зоне разведения сил и средств у Золотого.

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