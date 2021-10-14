Глава МИД Белоруссии призвал укрепить интеграцию в СНГ на фоне «мировых потрясений»

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей призвал укрепить интеграцию в Содружестве Независимых Государств в ответ на «мировые потрясения».

Об этом Макей заявил в ходе заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ в Минске.

«Ответом мировым потрясениям может и должно стать укрепление нашей региональной интеграции», — цитирует Макея РИА Новости.

По его словам, государства СНГ обладают «колоссальным потенциалом».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что террористы из Ирака и Сирии стягиваются в Афганистан и могут предпринять попытки дестабилизации обстановки в странах СНГ.