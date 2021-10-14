Глава МИД Белоруссии призвал укрепить интеграцию в СНГ на фоне «мировых потрясений»
- РИА Новости
Об этом Макей заявил в ходе заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ в Минске.
«Ответом мировым потрясениям может и должно стать укрепление нашей региональной интеграции», — цитирует Макея РИА Новости.
По его словам, государства СНГ обладают «колоссальным потенциалом».
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что террористы из Ирака и Сирии стягиваются в Афганистан и могут предпринять попытки дестабилизации обстановки в странах СНГ.