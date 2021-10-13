Судно ВМС Украины получило повреждения в Чёрном море

Судно украинских Военно-морских сил получило повреждения в Чёрном море в связи с ухудшением погодных условий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВМС в Facebook.

© U.S. Navy / wikimedia.org

В сообщении сказано, что из-за резкого ухудшения погоды на борту произошла аварийная ситуация, «в результате которой получило повреждения судно национального флота». Экипаж оценил обстановку, после чего было принято решение о постановке судна на якорь для проведения мероприятий по борьбе за живучесть. В связи с ЧП создан пункт поисково-спасательного обеспечения. Отмечается, что аварийную ситуацию удалось стабилизировать. «Угрозы жизни личного состава нет. Угрозы потери судна нет», — заявили в пресс-службе ВМС. В августе ВМС Украины провели учения по обороне побережья Азовского моря.