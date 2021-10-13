Судно ВМС Украины получило повреждения в Чёрном море
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В сообщении сказано, что из-за резкого ухудшения погоды на борту произошла аварийная ситуация, «в результате которой получило повреждения судно национального флота».
Экипаж оценил обстановку, после чего было принято решение о постановке судна на якорь для проведения мероприятий по борьбе за живучесть.
В связи с ЧП создан пункт поисково-спасательного обеспечения.
Отмечается, что аварийную ситуацию удалось стабилизировать.
«Угрозы жизни личного состава нет. Угрозы потери судна нет», — заявили в пресс-службе ВМС.
В августе ВМС Украины провели учения по обороне побережья Азовского моря.