Судно ВМС Украины получило повреждения в Чёрном море

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Судно украинских Военно-морских сил получило повреждения в Чёрном море в связи с ухудшением погодных условий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВМС в Facebook.
Судно ВМС Украины получило повреждения в Чёрном море
  • © U.S. Navy / wikimedia.org

В сообщении сказано, что из-за резкого ухудшения погоды на борту произошла аварийная ситуация, «в результате которой получило повреждения судно национального флота».

Экипаж оценил обстановку, после чего было принято решение о постановке судна на якорь для проведения мероприятий по борьбе за живучесть.

В связи с ЧП создан пункт поисково-спасательного обеспечения.

Отмечается, что аварийную ситуацию удалось стабилизировать.

«Угрозы жизни личного состава нет. Угрозы потери судна нет», — заявили в пресс-службе ВМС.

В августе ВМС Украины провели учения по обороне побережья Азовского моря.

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