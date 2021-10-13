В посольстве Узбекистана заявили об объявленной Россией «миграционной амнистии»

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Посольство Узбекистана в Москве заявило, что российская сторона объявила о «миграционной амнистии» для 158 тыс. граждан республики.
В посольстве Узбекистана заявили об объявленной Россией «миграционной амнистии»
  • РИА Новости
  • © Мария Девахина

«Россия объявила о «миграционной амнистии» в отношении 158 тыс. граждан Узбекистана, которым ранее был запрещён въезд на территорию этой страны», — цитирует сообщение посольства РИА Новости.

В диппредставительстве заявили, что об этом было сказано на встрече первого замглавы МВД России Александра Горового с узбекской делегацией во главе с советником главы правительства Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым, находящимся в российской столице с визитом.

При этом в сообщении говорится, что «амнистия» не касается граждан Узбекистана, которые были депортированы из России на основании судебных решений.

Ранее сообщалось, что генпрокуроры России и Узбекистана подписали программу сотрудничества на 2021—2023 годы.

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