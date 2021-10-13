В посольстве Узбекистана заявили об объявленной Россией «миграционной амнистии»
- РИА Новости
- © Мария Девахина
«Россия объявила о «миграционной амнистии» в отношении 158 тыс. граждан Узбекистана, которым ранее был запрещён въезд на территорию этой страны», — цитирует сообщение посольства РИА Новости.
В диппредставительстве заявили, что об этом было сказано на встрече первого замглавы МВД России Александра Горового с узбекской делегацией во главе с советником главы правительства Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым, находящимся в российской столице с визитом.
При этом в сообщении говорится, что «амнистия» не касается граждан Узбекистана, которые были депортированы из России на основании судебных решений.
Ранее сообщалось, что генпрокуроры России и Узбекистана подписали программу сотрудничества на 2021—2023 годы.