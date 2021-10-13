Суд Украины заочно арестовал сына Януковича по делу о резиденции «Межигорье»

Высший антикоррупционный суд Украины заочно заключил под стражу сына экс-президента Украины Виктора Януковича Александра по делу о резиденции «Межигорье».

«13 октября 2021 года по ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сыну президента-беглеца», — говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.

По информации прокуратуры, Александр Янукович совместно с отцом подозревается в незаконном завладении комплексом сооружений государственной резиденции «Межигорье».

Ранее защита Виктора Януковича назвала незаконным его заочный арест.