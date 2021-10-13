В столице Азербайджана более 20 человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Азербайджана.
«По данным Бакинской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи, госпитализирован 21 человек. Точных данных о погибших в результате аварии пока не поступало», — отметили в ведомстве.
Авария произошла на автомагистрали Международный аэропорт имени Гейдара Алиева — посёлок Мардакяны.
Ранее сообщалось, что более 30 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Араратской области Армении.