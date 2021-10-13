В столице Азербайджана более 20 человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса

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Более 20 человек пострадали в результате столкновения грузовика и пассажирского автобуса в Баку.
В столице Азербайджана более 20 человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Азербайджана.

«По данным Бакинской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи, госпитализирован 21 человек. Точных данных о погибших в результате аварии пока не поступало», — отметили в ведомстве.

Авария произошла на автомагистрали Международный аэропорт имени Гейдара Алиева — посёлок Мардакяны.

Ранее сообщалось, что более 30 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Араратской области Армении.

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