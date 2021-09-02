В Армении более 30 человек пострадали в ДТП с автобусом

Более 30 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Араратской области Армении. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

В МЧС Армении сообщили, что автобус марки FAW выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

«В результате аварии 16 пострадавших были доставлены в больницу города Арташат, 14 — в ереванский медцентр Эребуни и один — в медицинский центр города Масис», — говорится в сообщении.

Как уточняется, прибывшие на место спасатели помогли выбраться из автобуса двум заблокированным пассажирам.

О состоянии здоровья пострадавших не сообщается.

Ранее в результате столкновения автомобилей на дороге Сальск — Яшалта в Ростовской области пострадали 11 человек.