В Армении более 30 человек пострадали в ДТП с автобусом
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В МЧС Армении сообщили, что автобус марки FAW выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.
«В результате аварии 16 пострадавших были доставлены в больницу города Арташат, 14 — в ереванский медцентр Эребуни и один — в медицинский центр города Масис», — говорится в сообщении.
Как уточняется, прибывшие на место спасатели помогли выбраться из автобуса двум заблокированным пассажирам.
О состоянии здоровья пострадавших не сообщается.
Ранее в результате столкновения автомобилей на дороге Сальск — Яшалта в Ростовской области пострадали 11 человек.