В Ростовской области в ДТП с микроавтобусом пострадали 11 человек

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В результате столкновения автомобилей на дороге Сальск — Яшалта в Ростовской области пострадали 11 человек. Об этом проинформировали в региональном управлении ГИБДД.
В Ростовской области в ДТП с микроавтобусом пострадали 11 человек
  • РИА Новости

Отмечается, что авария произошла в 17:40 мск на восьмом километре дороги Сальск — Яшалта в Сальском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Tiida при выходе из затяжного поворота зацепил правую обочину на мокрой дороге, в результате чего автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с «газелью».

«В результате с места ДТП до приезда наряда ГИБДД автомобилями скорой помощи в больницу доставлено 11 человек, в том числе 11-летняя девочка», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее в результате столкновения четырёх автомобилей в Калининграде пострадали три человека, в том числе несовершеннолетний.

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