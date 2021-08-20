В Ростовской области в ДТП с микроавтобусом пострадали 11 человек

В результате столкновения автомобилей на дороге Сальск — Яшалта в Ростовской области пострадали 11 человек. Об этом проинформировали в региональном управлении ГИБДД.

Отмечается, что авария произошла в 17:40 мск на восьмом километре дороги Сальск — Яшалта в Сальском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Tiida при выходе из затяжного поворота зацепил правую обочину на мокрой дороге, в результате чего автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с «газелью».

«В результате с места ДТП до приезда наряда ГИБДД автомобилями скорой помощи в больницу доставлено 11 человек, в том числе 11-летняя девочка», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее в результате столкновения четырёх автомобилей в Калининграде пострадали три человека, в том числе несовершеннолетний.