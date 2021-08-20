Три человека пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями в Калининграде

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В результате столкновения четырёх автомобилей в Калининграде пострадали три человека, в том числе несовершеннолетний. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Три человека пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями в Калининграде
  • РИА Новости

«По предварительным данным, около 15:00 во время следования по автотрассе Южного обхода Калининграда водитель Audi заснул за рулём, выехал на полосу для движения встречного транспорта и столкнулся с автомобилями Mercedes, FIAT и Toyota», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, в ДТП пострадали три человека, в том числе несовершеннолетний.

В МВД добавили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. 

Ранее в пригороде Владивостока при автомобильной аварии с микроавтобусом пострадали десять человек, в том числе двое детей.

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