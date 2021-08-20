Во Владивостоке в результате ДТП пострадали десять человек

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В пригороде Владивостока при автомобильной аварии с микроавтобусом пострадали десять человек, в том числе двое детей, заявили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Отмечается, что водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал с дороги в кювет с последующим опрокидыванием авто.

В результате ДТП травмы получили водитель и его пассажиры, в том числе двое детей в возрасте девяти и 15 лет.

«Возбуждено дело об административном правонарушении ... по ст. 12.24 Кодекса России об административных правонарушениях («Нарушение Правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение лёгкой или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»), — заявили в пресс-службе.

В июле сообщалось, что во Владивостоке в результате ДТП погиб один человек, пятеро пострадали.

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