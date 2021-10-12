В Белоруссии заявили о финансировании офисом ООН адвокатов участников протестов

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Постоянное представительство Белоруссии при ООН заявило, что представители офиса ООН в республике незаконно использовали средства организации для оплаты адвокатов 23 участников протестов в августе 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте постпредства.

В сообщении говорится, что в августе 2020 года после протестов в Белоруссии «по инициативе и при дальнейшей поддержке чиновника ООН двумя сотрудниками офиса ООН в Беларуси» была разработана и реализована «незаконная схема оплаты услуг адвокатов белорусских граждан, которые не являются ни лицами с ограниченными возможностями, ни жертвами домашнего насилия».

«Эти граждане участвовали в противозаконных протестных акциях, направленных на подрыв государственности и свержение действующей власти. В результате были профинансированы адвокаты для защиты 23 граждан», — поясняется в сообщении.

Ранее участников протестов в Белоруссии в августе 2020 года Марию Колесникову и Максима Знака приговорили к десяти и 11 годам колонии соответственно.

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