В МИД Белоруссии прокомментировали ситуацию с закрытием генконсульства в Нью-Йорке

В МИД Белоруссии выразили сожаление в связи с требованием властей США закрыть генеральное консульство республики в Нью-Йорке.

Об этом говорится на сайте белорусского ведомства.

«Сожалеем о данном решении и заранее просим граждан Белоруссии и жителей США с пониманием отнестись к неудобствам в связи с необходимостью обращаться за консульской помощью исключительно в посольство Беларуси в Вашингтоне по независящим от нас обстоятельствам», — сказано в заявлении.

Отмечается, что Белоруссия в рамках имеющихся ресурсов и возможностей приложит максимальные усилия в целях сохранения уровня оказания консульских услуг своим гражданам в условиях новых ограничений США.

Ранее в белорусской дипломатической миссии заявили, что генконсульство республики в Нью-Йорке прекратит работу 21 октября по требованию американской стороны.