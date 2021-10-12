Министры обороны Армении и России провели переговоры в Москве

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Глава Минобороны Армении Аршак Карапетян и министр обороны России Сергей Шойгу провели переговоры в Москве.
Министры обороны Армении и России провели переговоры в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Армении.

«В ходе встречи был обсуждён ряд вопросов, касающихся армяно-российского сотрудничества в сфере обороны, армяно-азербайджанской пограничной ситуации и региональной безопасности», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 октября обсудят в Москве реализацию договорённостей по Нагорному Карабаху. 

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