Министры обороны Армении и России провели переговоры в Москве

Глава Минобороны Армении Аршак Карапетян и министр обороны России Сергей Шойгу провели переговоры в Москве.

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Армении.

«В ходе встречи был обсуждён ряд вопросов, касающихся армяно-российского сотрудничества в сфере обороны, армяно-азербайджанской пограничной ситуации и региональной безопасности», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 октября обсудят в Москве реализацию договорённостей по Нагорному Карабаху.