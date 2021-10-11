Президент Эстонии высказался о языковом неравенстве в детсадах страны

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Президент Эстонии Алар Карис заявил, что в детских садах русскоязычные дети иногда сталкиваются с неравенством, так как их родители должны оплачивать дополнительные уроки по эстонскому языку.
Президент Эстонии высказался о языковом неравенстве в детсадах страны
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал Карис, в русскоязычных детских садах есть бесплатные уроки эстонского языка.

При этом родители могут покупать и дополнительные уроки.

«Но деньги на это есть не у всех. Таким образом, неравенство, зависящее от денег, возникает уже в детских садах», — подчеркнул он.

Карис отметил, что это «первое узкое место, которое может повлиять на дальнейшее будущее русскоязычных детей в Эстонии».

Ранее избранный президент Эстонии высказался об образовании на русском языке. Также он рассказал о намерении общаться с русскоязычными жителями страны на русском языке.

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