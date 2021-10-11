Президент Эстонии высказался о языковом неравенстве в детсадах страны
- AP
Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказал Карис, в русскоязычных детских садах есть бесплатные уроки эстонского языка.
При этом родители могут покупать и дополнительные уроки.
«Но деньги на это есть не у всех. Таким образом, неравенство, зависящее от денег, возникает уже в детских садах», — подчеркнул он.
Карис отметил, что это «первое узкое место, которое может повлиять на дальнейшее будущее русскоязычных детей в Эстонии».
Ранее избранный президент Эстонии высказался об образовании на русском языке. Также он рассказал о намерении общаться с русскоязычными жителями страны на русском языке.