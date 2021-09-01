Избранный президент Эстонии высказался об образовании на русском языке

Эстонские школы не получится в короткий срок перевести на обучение на эстонском языке, это может повлиять на уровень образования, заявил избранный 31 августа президентом страны Алар Карис.

«Конечно, часть образования остаётся на русском языке, но, как я и говорил ранее, в интересах людей учить эстонский язык — и начинать следует с ранних лет, то есть с детского сада, где дети осваивают эстонский язык, а не учат», — заявил Карис в интервью порталу Delfi.

По его словам, необходимо найти решение, чтобы дети были заинтересованы в изучении эстонского языка.

Он отметил, что для него важно, чтобы граждане Эстонии говорили на эстонском языке.

«Решение это не такое простое, что завтра мы просто начинаем все учиться на эстонском языке. Весь класс на русском языке, учителя ещё тоже не обучены учить на эстонском языке. Это так не работает. И я думаю, что уровень образования в этом случае тоже упадёт. Это непростая задача», — сказал президент.

Ранее Алар Карис пообещал общаться с русскоязычными жителями страны на русском языке.