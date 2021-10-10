Киев получил партию военной помощи от США

В Минобороны Украины сообщили, что американский военный борт доставил партию военной помощи Киеву.

«Кроме ранее согласованного объёма в $250 млн, Украина получает от американских партнёров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения ещё на $60 млн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что грузы поступают партиями, одна из которых прибыла в аэропорт Борисполь в воскресенье.

Уточняется, что начиная с 2014 года Киев получил военную помощь от США на сумму, которая превышает $2 млрд.

Ранее в Пентагоне сообщили о заключении контракта с американской компанией на постройку шести патрульных катеров Mark VI, предназначенных для Украины.