На юге Казахстана прогремел взрыв

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В казахском посёлке Сарыкемер Жамбылской области на складе инженерных боеприпасов произошло срабатывание повреждённого ранее пожаром взрывоопасного предмета. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.
На юге Казахстана прогремел взрыв
  • © Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Пострадавших нет. Повреждения зданиям и строениям не нанесено.

Отмечается, что на территории склада воинской части будет производиться контролируемое уничтожение боеприпасов.

На данный момент продолжаются работы по очистке технической территории от взрывоопасных предметов.

Вечером 26 августа на складе воинской части в Казахстане произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов. Сообщалось о 17 погибших.

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