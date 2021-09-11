Число жертв взрывов на складе боеприпасов в Казахстане достигло 17
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- РИА Новости
«Сегодня умер пожарный 1993 года рождения, пострадавший в результате взрыва в Жамбылской области. Ранее он был доставлен в больницу Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии города Нур-Султан, где проходил лечение. Таким образом, число погибших в результате взрыва в Жамбылской области достигло 17», — приводит ТАСС сообщение МЧС республики.
Вечером 26 августа на складе воинской части в Казахстане произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов. Сообщалось о 16 погибших.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о награждении орденами Доблести и званием Народного героя военных и спасателей, погибших при ЧП.