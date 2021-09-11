Число жертв взрывов на складе боеприпасов в Казахстане достигло 17

В пресс-службе МЧС Казахстана сообщили, что число погибших при пожаре и взрывах боеприпасов на складах воинской части в Жамбылской области Казахстана 26 августа возросло до 17.

«Сегодня умер пожарный 1993 года рождения, пострадавший в результате взрыва в Жамбылской области. Ранее он был доставлен в больницу Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии города Нур-Султан, где проходил лечение. Таким образом, число погибших в результате взрыва в Жамбылской области достигло 17», — приводит ТАСС сообщение МЧС республики.

Вечером 26 августа на складе воинской части в Казахстане произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов. Сообщалось о 16 погибших.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о награждении орденами Доблести и званием Народного героя военных и спасателей, погибших при ЧП.