Число жертв взрывов на складе боеприпасов в Казахстане достигло 17

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В пресс-службе МЧС Казахстана сообщили, что число погибших при пожаре и взрывах боеприпасов на складах воинской части в Жамбылской области Казахстана 26 августа возросло до 17.
Число жертв взрывов на складе боеприпасов в Казахстане достигло 17
  • © Анатолий Устиненко
  • РИА Новости

«Сегодня умер пожарный 1993 года рождения, пострадавший в результате взрыва в Жамбылской области. Ранее он был доставлен в больницу Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии города Нур-Султан, где проходил лечение. Таким образом, число погибших в результате взрыва в Жамбылской области достигло 17», — приводит ТАСС сообщение МЧС республики.

Вечером 26 августа на складе воинской части в Казахстане произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов. Сообщалось о 16 погибших.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о награждении орденами Доблести и званием Народного героя военных и спасателей, погибших при ЧП.

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