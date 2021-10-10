Оппоненты Порошенко проводят акцию протеста у его виллы в Козине

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Толпа протестующих в ночь на 10 октября попыталась штурмом взять виллу экс-президента Украины Петра Порошенко под Киевом.

Об этом сообщает издание «Вести».

У виллы бывшего украинского государственного лидера проходят столкновения между его противниками и сторонниками. Полиция отразила шесть волн попыток прорыва в здание извне.

По словам народного депутата Украины Ирины Геращенко, партия Порошенко уже обратилась к детскому омбудсмену Дарье Герасименко с просьбой прибыть к месту происшествия и обезопасить несовершеннолетних от участия в провокациях.

Акцию протеста спровоцировало объявление украинскому оппозиционеру Виктору Медведчуку нового подозрения в госизмене и cодействии террористической организации. По данным СБУ, Медведчука подозревают в «действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины».

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