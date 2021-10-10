В ДНР сообщили о ранении мирного жителя

Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило о ранении мирного жителя Александровки в результате огня со стороны ВСУ.

Мужчина 1959 года рождения находился в момент обстрела во дворе дома в Александровке.

«Пострадавший доставлен в центральную городскую больницу №14 г. Донецка, диагноз — «слепое пулевое ранение средней трети левого плеча с наличием инородного тела, оскольчатый огнестрельный перелом левой плечевой кости», — говорится в сообщении.

Пострадавший находится в состоянии средней тяжести, к настоящему времени ему оказана вся необходимая медицинская помощь.

Ранее спецпредставитель главы ОБСЕ на Украине и в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Микко Киннунен сообщил, что ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины остаётся нестабильной, количество обстрелов за две недели выросло на треть.