Саакашвили пожаловался международному сообществу на задержку судебных слушаний

Короткая ссылка
На странице экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Facebook появилось обращение к международному сообществу, в котором говорится о задержке судебных слушаний по делу бывшего грузинского лидера.
Саакашвили пожаловался международному сообществу на задержку судебных слушаний
  • РИА Новости

«Моё обращение к международному сообществу: 1 октября меня арестовали и поместили в тюрьму... В соответствии с законодательством Грузии любое лицо, задержанное на основании действующего и продолжающегося дела, должно быть незамедлительно доставлено в суд. Меня уже девять дней держат в тюрьме без слушания, и моему адвокату судья по делу сегодня сказал, что в ближайшие недели слушаний не ожидается», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что таким образом грузинские власти якобы пытаются не допустить появления Саакашвили на публике перед запланированным вторым туром выборов.

«Надеюсь, вы не оставите незамеченным это дело», — подчёркивается в обращении.

Ранее грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержан на территории республики. До этого Саакашвили сообщил в Facebook, что вернулся на родину.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить