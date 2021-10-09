Саакашвили пожаловался международному сообществу на задержку судебных слушаний

На странице экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Facebook появилось обращение к международному сообществу, в котором говорится о задержке судебных слушаний по делу бывшего грузинского лидера.

«Моё обращение к международному сообществу: 1 октября меня арестовали и поместили в тюрьму... В соответствии с законодательством Грузии любое лицо, задержанное на основании действующего и продолжающегося дела, должно быть незамедлительно доставлено в суд. Меня уже девять дней держат в тюрьме без слушания, и моему адвокату судья по делу сегодня сказал, что в ближайшие недели слушаний не ожидается», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что таким образом грузинские власти якобы пытаются не допустить появления Саакашвили на публике перед запланированным вторым туром выборов.

«Надеюсь, вы не оставите незамеченным это дело», — подчёркивается в обращении.

Ранее грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержан на территории республики. До этого Саакашвили сообщил в Facebook, что вернулся на родину.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили.