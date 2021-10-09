Число жертв при обрушении дома в Батуми возросло до четырёх

Грузинские спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося пятиэтажного дома в Батуми тела ещё трёх человек.

Об этом сообщает местное издание batumelebi.ge.

Среди погибших — двое взрослых мужчин и ребёнок. Информацию подтвердили в профильных службах. Таким образом, общее число жертв в результате обрушения дома в Батуми возросло до четырёх.

Ранее спасатели извлекли из-под завалов тело пожилой женщины.

В пятницу, 8 октября, часть многоквартирного дома обрушилась в грузинском городе Батуми на улице 26 Мая.