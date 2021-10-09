Число жертв при обрушении дома в Батуми возросло до четырёх

Короткая ссылка
Грузинские спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося пятиэтажного дома в Батуми тела ещё трёх человек.
Число жертв при обрушении дома в Батуми возросло до четырёх
  • globallookpress.com
  • © Kulumbegashvili Tamuna/XinHua

Об этом сообщает местное издание batumelebi.ge.

Среди погибших — двое взрослых мужчин и ребёнок. Информацию подтвердили в профильных службах. Таким образом, общее число жертв в результате обрушения дома в Батуми возросло до четырёх.

Ранее спасатели извлекли из-под завалов тело пожилой женщины.

В пятницу, 8 октября, часть многоквартирного дома обрушилась в грузинском городе Батуми на улице 26 Мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить