Число жертв при обрушении дома в Батуми возросло до четырёх
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Об этом сообщает местное издание batumelebi.ge.
Среди погибших — двое взрослых мужчин и ребёнок. Информацию подтвердили в профильных службах. Таким образом, общее число жертв в результате обрушения дома в Батуми возросло до четырёх.
Ранее спасатели извлекли из-под завалов тело пожилой женщины.
В пятницу, 8 октября, часть многоквартирного дома обрушилась в грузинском городе Батуми на улице 26 Мая.