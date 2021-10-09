Спасатели извлекли тело женщины из-под завалов в Батуми

Спасатели извлекли тело пожилой женщины из-под завалов частично обрушившегося дома в Батуми.

Об этом сообщает местное информационное агентство batumelebi.ge.

В Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии отметили, что она оказалась первой найденной жертвой обрушения.

Ранее спасатели извлекли из-под завалов ребёнка с поверхностными повреждениями и травмой ноги.

В пятницу, 8 октября, часть многоквартирного семиэтажного дома обрушилась в грузинском городе Батуми на улице 26 Мая.