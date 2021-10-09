Спасатели извлекли тело женщины из-под завалов в Батуми
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Об этом сообщает местное информационное агентство batumelebi.ge.
В Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии отметили, что она оказалась первой найденной жертвой обрушения.
Ранее спасатели извлекли из-под завалов ребёнка с поверхностными повреждениями и травмой ноги.
В пятницу, 8 октября, часть многоквартирного семиэтажного дома обрушилась в грузинском городе Батуми на улице 26 Мая.