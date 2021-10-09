Украинский военный эксперт рассказал об «ударе в спину» для России
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В своём материале для издания «Главред» он отметил, что такой шаг поспособствует противодействию призывам Москвы к выполнению Минских соглашений.
«Так или иначе, для Москвы появление очередной миссии в Украине будет «ударом в спину». Ведь чем сильнее украинские Вооруженные Силы, тем меньше шансов у России давить на Украину в плане выполнения «Минска», — утверждает Жданов.
Военное противостояние в Донбассе длится на протяжении семи лет, его жертвами стали около 13 тыс. человек. Урегулирование конфликта регулярно обсуждается на встречах контактной группы в Минске.
При этом в регионе продолжаются обстрелы — так, например, в сентябре несколько населённых пунктов в самопровозглашённой Донецкой народной республике оказались обесточены из-за обстрелов ВСУ.