Украинский военный эксперт рассказал об «ударе в спину» для России

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов назвал «ударом в спину» возможное появление военно-учебной миссии ЕС на Украине.

В своём материале для издания «Главред» он отметил, что такой шаг поспособствует противодействию призывам Москвы к выполнению Минских соглашений.

«Так или иначе, для Москвы появление очередной миссии в Украине будет «ударом в спину». Ведь чем сильнее украинские Вооруженные Силы, тем меньше шансов у России давить на Украину в плане выполнения «Минска», — утверждает Жданов.

Военное противостояние в Донбассе длится на протяжении семи лет, его жертвами стали около 13 тыс. человек. Урегулирование конфликта регулярно обсуждается на встречах контактной группы в Минске.

При этом в регионе продолжаются обстрелы — так, например, в сентябре несколько населённых пунктов в самопровозглашённой Донецкой народной республике оказались обесточены из-за обстрелов ВСУ.