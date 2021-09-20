Несколько населённых пунктов в ДНР оказались обесточены из-за обстрелов ВСУ

Несколько населённых пунктов в самопровозглашённой Донецкой народной республике оказались обесточены из-за обстрелов ВСУ.

Об этом сообщил глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко в своём Telegram-канале.

«В результате обстрела со стороны ВСУ частично обесточены посёлок Красный Партизан и посёлок Верхнеторецкое. Обстрел продолжается», — написал он.

В другом посте он добавил, что без электричества остался населённый пункт Васильевка. Позднее он ещё указал, что в результате обстрела повреждена подстанция «Раздольная».

«В результате обстрела повреждена подстанция «Раздольная», обеспечивающая электричеством несколько населённых пунктов Ясиноватского района», — отметил Шевченко.

Ранее в ДНР сообщили о ранении троих жителей в результате обстрелов.