Несколько населённых пунктов в ДНР оказались обесточены из-за обстрелов ВСУ

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Несколько населённых пунктов в самопровозглашённой Донецкой народной республике оказались обесточены из-за обстрелов ВСУ.
Несколько населённых пунктов в ДНР оказались обесточены из-за обстрелов ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко в своём Telegram-канале.

«В результате обстрела со стороны ВСУ частично обесточены посёлок Красный Партизан и посёлок Верхнеторецкое. Обстрел продолжается», — написал он.

В другом посте он добавил, что без электричества остался населённый пункт Васильевка. Позднее он ещё указал, что в результате обстрела повреждена подстанция «Раздольная».

«В результате обстрела повреждена подстанция «Раздольная», обеспечивающая электричеством несколько населённых пунктов Ясиноватского района», — отметил Шевченко.

Ранее в ДНР сообщили о ранении троих жителей в результате обстрелов.

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