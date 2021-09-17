В ДНР сообщили о ранении троих жителей в результате обстрелов

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что три жителя самопровозглашённой Донецкой народной республики получили ранения в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

Как сообщает ТАСС, обстрел был совершён со стороны населённого пункта Пески посёлка шахты «Октябрьская». Всего было выпущено 20 мин калибром 120 мм.

«В результате обстрела получили ранение мирные жители, проживающие по адресу пр-т Колхозный, 1А: мужчина 1987 года рождения (осколочное ранение правого бедра); мужчина 1991 года рождения (минно-взрывная травма, осколочное ранение левого плеча, кисти, поясничной области). Также по адресу ул. Васильченко, 37 получил ранение мужчина 1963 года рождения (минно-взрывная травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана затылочной области)», — говорится в сообщении.

Ранее спецпредставитель главы ОБСЕ на Украине и в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Микко Киннунен сообщил, что ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины остаётся нестабильной, количество обстрелов за две недели выросло на треть.