Президент Грузии обратилась к согражданам после обрушения дома в Батуми
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Глава государства выразила соболезнования семьям погибших в результате трагедии и поблагодарила спасателей за их работу на месте происшествия.
«Спасибо всем спасателям за этот самоотверженный труд и неустанный труд. До последней минуты есть надежда на спасение жизней, и в этой надежде мы все объединимся. Да услышит Бог наши молитвы», — написала Зурабишвили на своей странице в Facebook.
В пятницу, 8 октября, часть многоквартирного семиэтажного дома обрушилась в грузинском городе Батуми на улице 26 Мая.
Спасатели извлекли тело первой жертвы из-под завалов — ею оказалась пожилая женщина