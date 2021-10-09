Президент Грузии обратилась к согражданам после обрушения дома в Батуми

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к согражданам в связи с обрушением части пятиэтажного дома в Батуми.

Глава государства выразила соболезнования семьям погибших в результате трагедии и поблагодарила спасателей за их работу на месте происшествия.

«Спасибо всем спасателям за этот самоотверженный труд и неустанный труд. До последней минуты есть надежда на спасение жизней, и в этой надежде мы все объединимся. Да услышит Бог наши молитвы», — написала Зурабишвили на своей странице в Facebook.

В пятницу, 8 октября, часть многоквартирного семиэтажного дома обрушилась в грузинском городе Батуми на улице 26 Мая.

Спасатели извлекли тело первой жертвы из-под завалов — ею оказалась пожилая женщина