Верховная рада Украины назначила Руслана Стефанчука спикером парламента. Это решение поддержал 261 парламентарий при необходимых 226.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

До этого Стефанчук был первым замглавы Рады.

Выступая в Раде, он отметил, что «в парламенте иногда бывает слишком много политики и не очень много профессионального законотворчества».

«Должность главы Верховной рады, её назначение я вижу в том, чтобы мы с вами приложили максимум усилий не для личного пиара, а для повышения качества законодательства», — приводит слова нового спикера РИА Новости.

По информации агентства, в 1999 году Стефанчук окончил Технологический университет Подолья по специальности «менеджмент производственной сферы».

Он занимал должность первого вице-спикера Верховной рады и представителя президента в Раде, а также советника президента.

7 октября более половины депутатов украинского парламента проголосовали за отставку спикера Дмитрия Разумкова. Этот пост он занимал чуть более двух лет.