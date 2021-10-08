В Киеве умер депутат Верховной рады Украины

Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что в Киеве умер депутат украинского парламента Антон Поляков.

Как сообщает «СТРАНА.ua», об этом Разумков сообщил в своём Telegram-канале.

«Сегодня был найден мёртвым народный депутат Антон Поляков. Мои соболезнования родным и близким. Хочу верить, что расследование будет объективным», — отметил он.

Данную информацию подтвердили и в полиции Киева.

«8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мёртвым Антона Полякова — народного депутата Украины… Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».

В июне 2019 года сообщалось о смерти депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука. Он скончался от смертельного ранения в голову.