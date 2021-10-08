Киргизия пригласила наблюдателей ОБСЕ на парламентские выборы

Киргизия пригласила наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ принять участие в наблюдении за ходом парламентских выборов в стране 28 ноября.

Об этом было объявлено в ходе встречи главы МИД Киргизии Руслана Казакбаева со спецпредставителем Евросоюза по Центральной Азии Тери Хакалой и спецпредставителем ЕС по правам человека Имоном Гилмором.

«Гилмор отметил открытый и конструктивный характер диалога по правам человека между Киргизией и Евросоюзом. Приветствовал приглашение международных наблюдателей, в том числе БДИПЧ ОБСЕ, на предстоящие 28 ноября 2021 года парламентские выборы в Киргизской Республике и пожелал успехов в проведении плебисцита», — приводит сообщение пресс-служба киргизского внешнеполитического ведомства.

В августе президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении даты выборов депутатов парламента Киргизии на 28 ноября 2021 года.