Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму в стране.

«Документ имеет целью создание законодательного механизма для противодействия антисемитизму на Украине и предотвращения его проявлений, для защиты прав человека, предотвращения случаев ксенофобии, расизма и дискриминации», — говорится в сообщении на сайте президента Украины.

В законе закреплена норма о запрете проявлений антисемитизма, в тексте документа содержится определение термина «антисемитизм» и перечень его проявлений.

С 27 сентября на Украине проходят памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яре.