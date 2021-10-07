Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму в стране.
Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму на Украине
  • ©Офис Президента Украины

«Документ имеет целью создание законодательного механизма для противодействия антисемитизму на Украине и предотвращения его проявлений, для защиты прав человека, предотвращения случаев ксенофобии, расизма и дискриминации», — говорится в сообщении на сайте президента Украины.

В законе закреплена норма о запрете проявлений антисемитизма, в тексте документа содержится определение термина «антисемитизм» и перечень его проявлений.

С 27 сентября на Украине проходят памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яре.

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