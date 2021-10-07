Лукашенко обсудил с Путиным по телефону экономическую интеграцию
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Об этом сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».
Отмечается, что президенты обсудили текущие вопросы в развитии белорусско-российских отношений, ход дальнейшей реализации договоренностей в сфере экономической интеграции, а также подготовку предстоящих саммитов ЕАЭС и СНГ 14—15 октября в Минске и заседания Высшего Госсовета Союзного государства в ноябре.
«Лукашенко также тепло поздравил Путина с днём рождения, пожелал крепкого здоровья, успехов и осуществления намеченных планов», — пишет Telegram-канал.
Ранее сообщалось, что белорусский лидер отметил роль главы Российского государства в защите национальных интересов и повышении потенциала и влияния России на международной арене.