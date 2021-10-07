Лукашенко поздравил Путина с днём рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с днём рождения. В послании белорусский лидер отметил роль главы российского государства в защите национальных интересов и повышении потенциала и влияния России на международной арене.

«С вашей созидательной государственной деятельностью и беззаветным служением Отечеству неразрывно связаны защита национальных интересов, укрепление и повышение потенциала, роли и влияния России на международной арене, создание условий для поступательного роста экономики и благосостояния российских граждан», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он подчеркнул, что пристальное внимание, Владимир Путин уделяет белорусско-российским интеграционным процессам, «будет и впредь способствовать развитию двустороннего многопланового сотрудничества» и взаимодействия в рамках Союзного государства.

«Глава государства пожелал своему российскому коллеге крепкого здоровья, бодрости духа, успешного претворения в жизнь всех планов и начинаний», — говорится в сообщении.

Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у российского лидера рабочие планы на день рождения, однако вечером президент отметит праздник в кругу родных и близких.

Владимир Путин 7 октября отмечает 69-й день рождения.