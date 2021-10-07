Алиев и Путин обсудили двустороннюю повестку и ситуацию в регионе
- РИА Новости
«Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Подчеркнув успешное развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Россией в различных сферах, главы государств выразили уверенность в дальнейшем укреплении нашего сотрудничества, а также обменялись мнениями о перспективах двусторонних отношений», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы президента Азербайджана.
В ходе телефонного разговора обсуждалась ситуация в регионе.
Также отмечается, что Алиев в ходе разговора поздравил Путина с днем рождения.
Ранее пресс-служба узбекистанского лидера сообщила, что визит президента Шавката Мирзиёева в Россию состоится в ноябре. Об этом сообщили после разговора Мирзиёева с Путиным.