Узбекистан анонсировал визит президента в Россию в ноябре

Короткая ссылка
Пресс-служба узбекистанского лидера сообщила, что визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию состоится в ноябре.
Узбекистан анонсировал визит президента в Россию в ноябре
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу, Мирзиёев 7 октября провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

В начале разговора глава Узбекистана поздравил Путина с днём рождения.

«Президенты обсудили вопросы подготовки к предстоящему государственному визиту на высшем уровне в Российскую Федерацию, который состоится в следующем месяце», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что генпрокуроры России и Узбекистана подписали программу сотрудничества на 2021—2023 годы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить