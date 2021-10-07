Узбекистан анонсировал визит президента в Россию в ноябре

Пресс-служба узбекистанского лидера сообщила, что визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию состоится в ноябре.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу, Мирзиёев 7 октября провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

В начале разговора глава Узбекистана поздравил Путина с днём рождения.

«Президенты обсудили вопросы подготовки к предстоящему государственному визиту на высшем уровне в Российскую Федерацию, который состоится в следующем месяце», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что генпрокуроры России и Узбекистана подписали программу сотрудничества на 2021—2023 годы.