Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в Пакистане

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,7 на территории Пакистана. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 102 км к северо-востоку от города Кветта.

Очаг залегал на глубине 16 км.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,9 произошло на территории Боснии и Герцеговины.