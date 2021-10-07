Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Боснии и Герцеговине
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 на территории Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает Геологическая служба США.
- Reuters
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 8 км к северу от деревни Оргуз.
Очаг залегал на глубине 16 км.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,9 произошло на территории Монголии.
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