Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Боснии и Герцеговине

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 на территории Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Reuters

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 8 км к северу от деревни Оргуз. Очаг залегал на глубине 16 км. Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,9 произошло на территории Монголии.