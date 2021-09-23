Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в Монголии
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на территории Монголии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
- Reuters
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 130 км от города Ховд и в 580 км от монгольской столицы Улан-Батор.
Очаг залегал на глубине 2 км.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 у островов Кермадек.
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