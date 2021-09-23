Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в Монголии

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на территории Монголии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 130 км от города Ховд и в 580 км от монгольской столицы Улан-Батор.

Очаг залегал на глубине 2 км.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 у островов Кермадек.