Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано у островов Кермадек

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 в Тихом океане у островов Кермадек. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Reuters

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 122 км к северо-востоку от полинезийской деревни Охонуа. Очаг залегал на глубине 355,7 км. Ранее сейсмологи зафиксировали у побережья Австралии землетрясение магнитудой 5,6.