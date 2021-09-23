Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано у островов Кермадек
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 в Тихом океане у островов Кермадек. Об этом сообщает Геологическая служба США.
- Reuters
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 122 км к северо-востоку от полинезийской деревни Охонуа.
Очаг залегал на глубине 355,7 км.
Ранее сейсмологи зафиксировали у побережья Австралии землетрясение магнитудой 5,6.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен