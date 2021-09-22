У побережья Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло около юго-восточного побережья Австралии, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 117 км к северо-востоку от Мельбурна.

Очаг стихии залегал на глубине 2 км.

Ранее у берегов Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1.