У побережья Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло около юго-восточного побережья Австралии, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
- Reuters
Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 117 км к северо-востоку от Мельбурна.
Очаг стихии залегал на глубине 2 км.
Ранее у берегов Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: