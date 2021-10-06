В Киеве назвали условия для проведения переговоров Зеленского с Путиным
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«Президент Украины готов будет обсуждать предложенную Москвой повестку дня, как только из украинско-российских отношений исчезнут такие фундаментальные вопросы, как оккупация Россией части украинской территории или содержание в заложниках украинских граждан», — сказал он в комментарии УНИАН.
По словам Никифорова, после разрешения этого вопроса можно будет обсудить восстановление дипотношений и транспортного сообщения между странами.
Ранее пресс-секретарь российского государственного лидера Дмитрий Песков отметил, что предпосылок для встречи Путина с президентом Украины пока нет.