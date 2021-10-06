В Киеве назвали условия для проведения переговоров Зеленского с Путиным

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал, при каких условиях украинский лидер Владимир Зеленский готов провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Президент Украины готов будет обсуждать предложенную Москвой повестку дня, как только из украинско-российских отношений исчезнут такие фундаментальные вопросы, как оккупация Россией части украинской территории или содержание в заложниках украинских граждан», — сказал он в комментарии УНИАН.

По словам Никифорова, после разрешения этого вопроса можно будет обсудить восстановление дипотношений и транспортного сообщения между странами.

Ранее пресс-секретарь российского государственного лидера Дмитрий Песков отметил, что предпосылок для встречи Путина с президентом Украины пока нет.