В Киеве назвали условия для проведения переговоров Зеленского с Путиным

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Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал, при каких условиях украинский лидер Владимир Зеленский готов провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
В Киеве назвали условия для проведения переговоров Зеленского с Путиным
  • © РИА Новости / AFP

«Президент Украины готов будет обсуждать предложенную Москвой повестку дня, как только из украинско-российских отношений исчезнут такие фундаментальные вопросы, как оккупация Россией части украинской территории или содержание в заложниках украинских граждан», — сказал он в комментарии УНИАН.

По словам Никифорова, после разрешения этого вопроса можно будет обсудить восстановление дипотношений и транспортного сообщения между странами.

Ранее пресс-секретарь российского государственного лидера Дмитрий Песков отметил, что предпосылок для встречи Путина с президентом Украины пока нет.

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