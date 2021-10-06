Алиев заявил о частичном начале открытия коммуникаций с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что процесс открытия коммуникаций с Арменией «частично начался».

«Мы готовы начать переговоры по мирному соглашению, делимитации, открытию коммуникаций — этот процесс частично начался. Но я думаю, что, если Европейский союз будет активно участвовать — я вижу, что есть такое желание, — это может помочь нам во многих сферах», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что «в целом ситуация на Южном Кавказе может принять совершенно новые масштабы, которых не было 30 лет».

«Это также может быть очень важным фактором стабильности, предсказуемости и мира», — сказал он.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» начала использовать воздушное пространство Армении для полётов в Нахичевань.