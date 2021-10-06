В Азербайджане начали использовать пространство Армении для полётов в Нахичевань

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» начала использовать воздушное пространство Армении для полётов в Нахичевань.

Это позволит сократить время перелёта и снизить расход топлива, передаёт Sputnik Азербайджан в Telegram.

«Данный шаг демонстрирует решительную готовность Азербайджана к разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, что отвечает интересам всех приграничных стран», — заявили в авиакомпании.

В марте армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армении и Азербайджану необходимо начинать открывать региональные коммуникации и дороги для решения проблемы вражды в регионе.